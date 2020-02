Serigne Saliou Thioune regrette le comportement déviant de certains talibés sans citer Aida Diallo

Le fils de feu Cheikh Béthio, Serigne Saliou a regretté le comportement déviant de certains talibés, suite à la sortie du Khalife général des Mourides, qui a décidé de ne plus recevoir Aida Diallo, l’une des veuves de son père, sans la citer nommément. Il a présenté au mon des Thiantacones, ses plates excuses au khalife.



« En toute sincérité, là où je suis, j’ai des remords. C’est au réveil que j’ai écouté la déclaration du Khalife relative à la famille de Serigne Béthio. En ma qualité d'héritier légitime de feu mon père, je ne peux ne pas être insensible à cela. Nous présentons nos plates excuses à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké», a déclaré le Khalife de Cheikh Béthio.



« Il est inadmissible que chaque semaine qui passe qu’il soit en colère du fait des comportements déviants d’un soi-disant membre de la famille de Serigne Bethio (…) S’il ne dépendait que de notre volonté, aucune personne liée à notre famille ne poserait d’acte qui heurte la conscience des talibés mourides. Et nous tenons à lui dire que nous ne sommes en rien mêlés à ces agissements. Nous sommes à l’écoute de ses recommandations », a-t-il ajouté dans des propos rapportés par L'Obs.



Serigne Saliou Thioune a invité tout le monde à savoir raison garder. « Je vous exhorte à œuvrer dans le sens du respect strict du ‘Ndiguel’ (consigne) du khalife et les autres vont à coup sur nous rejoindre dans cette voie.



Vendredi, le Khalife général des Mourides, une des plus grandes confréries religieuses au Sénégal, Serigne Mountakha Mbacké a décidé de ne plus recevoir Aida Diallo. Car elle persiste dans l’organisation de ses « thiants » (chants religieux), malgré les mises en garde du chef, a annoncé son porte-parole du jour, Serigne Cheikh Mbacké Abdou Latif.



Aida Diallo est accusée de s’être considérée comme la nouvelle chef de cette communauté affiliée aux Mourides. Il lui est reproché d’avoir célébré des mariages et baptisé des nouveau-nés. Des pratiques jugées contraires à l'orthodoxie musulmane selon laquelle une femme ne peut pas accomplir de tels actes.