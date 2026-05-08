Réseau Théophraste : Mamadou Ndiaye reconduit pour un second mandat

Professeur Mamadou Ndiaye a été réélu à la tête du Réseau Théophraste à l’issue de l’Assemblée générale tenue à Rabat les 6 et 7 mai 2026. L'information a été annoncée par le réseau sur ses comptes officiels.



Créé en 1994 sous l’égide de l'Agence universitaire de la Francophonie, le Réseau Théophraste regroupe des écoles et centres francophones de formation au journalisme. Il œuvre pour la promotion du modèle francophone de l’enseignement du journalisme, le développement de la pédagogie du métier ainsi que la réflexion sur les enjeux éthiques, technologiques et professionnels des médias.



L'actuel directeur du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI) entame ainsi un deuxième mandat à la tête du réseau.

