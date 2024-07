Session de remplacement BAC 2024 : voici la date des dépôts et les dossiers à fournir

Dans un post sur son compte X, le Ministre Abdourahmane Diouf, porte à la connaissance des candidats et Chefs d’établissements de la date des dépôts de candidatures pour la session de rattrapage de l’examen du BAC 2024, ainsi que les dossiers à fournir.



« L’office du baccalauréat sous l’égide du ministère de l’Education de la Recherche et de l’innovation informe les établissements et centres académiques d’orientation scolaire et professionnels, souhaitant inscrire les candidats à la session de remplacement du baccalauréat 2024, des procédures suivantes :



1. Présenter un acte d’habilitation, signé par le chef d’établissement

2. S’assurer de la complétude du dossier de candidature soumis

3. Déposer les dossiers des candidats accompagnés d’un bordereau transmission contenant la liste des candidats à enrôler dans les délais fixés par l’arrêté ministériel relatif à l’ouverture extra temporaire du registre des inscriptions aux épreuves de l’examen du Baccalauréat 2024

4. Se faire délivrer exclusivement les vignettes et coupons par l’Office du Baccalauréat pour les nouveaux dossiers.

5. La saisie des fiches de candidats sera faite exclusivement par les agents de l’office du baccalauréat du 8 au 10 juillet 2024 », a fait savoir le ministre de l’Education de la Recherche et de l’Innovation Abdourahmane Diouf.