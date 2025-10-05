Seydi Bocoum, économiste : « Le plan de redressement économique et social n’est pas la voie »

Seydi Bocoum, directeur scientifique du Laboratoire de Recherche Économique et Monétaire (LAREM) de l’Université Cheikh Anta Diop, s’est fermement opposé au Plan de Redressement Économique et Social (PRES) récemment lancé par les nouvelles autorités. « Je suis contre le plan de redressement économique et social », a-t-il déclaré d’emblée, avant de développer une critique argumentée du dispositif. Pour cet expert certifié du Fonds Monétaire International (FMI), le PRES « n’est pas la voie » à suivre pour relancer durablement l’économie nationale.

Selon M. Bocoum, le principal obstacle au développement du pays réside dans l’absence d’un véritable outil de financement autonome. « Il nous faut une banque centrale pour financer l’économie », a-t-il martelé lors de l’émission Grand Jury sur la RFM, de ce 05 octobre 2025.



L'économiste a, par ailleurs, souligné que la souveraineté économique passe d’abord par la capacité à soutenir les investissements productifs. « Pour se développer, il faut s’industrialiser. Pour s’industrialiser, il faut faire des investissements. Et pour avoir des investissements, il faut avoir une banque », a expliqué l’économiste, avant de conclure : « On n’a pas cet outil là. Il nous faut une banque de financement. »