Seydina Oumar Touré met en garde les ASP contre les dérives et rappelle les règles de discipline

La Direction générale de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP) a rappelé, dans une note diffusée ce mercredi 11 décembre, les règles d’éthique et de discipline face à des comportements inappropriés de certains agents. Seydina Oumar Touré met en garde contre le port illégal de tenues et accessoires des forces de défense et prévoit des sanctions pour les contrevenants.



« Il m'est revenu, de façon récurrente, des pratiques et comportements inappropriés attribués à des Assistants à la sécurité de proximité (Asp), en service dans les Commissariats de Police et les brigades de Gendarmerie. Il s'agit, notamment, du port illégal de tenues, d'attributs et accessoires appartenant aux Forces de Défenses et de Sécurité, d'écarts de langage ou d'agissements pouvant porter atteinte à l'intégrité physique et morale des citoyens », peut-on lire dans le document.



De même, poursuit la note, « dans le cadre de l'assistance à la police de la circulation routière, des Asp réclament aux usagers de la route, des pièces afférentes à la conduite, outrepassant ainsi leurs prérogatives ».



D’après la note, de tels comportements, en déphasage avec les missions de l'Agence, outre qu'ils créent une confusion, sont constitutifs d'usurpation de fonction, fait prévu et sanctionné par la réglementation. « C'est pourquoi je demande aux Chefs de pôles et chefs d'unités départementales de prendre, sans délai, toutes mesures nécessaires pour faire cesser de telles pratiques qui ternissent l'image de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité », a déclaré le Directeur général, Seydina Oumar Touré.



Les ASP doivent impérativement porter l’uniforme réglementaire fourni par l’Agence et se conformer aux missions d’assistance définies par les textes réglementaires, en particulier le décret n°2013-1063 du 5 août 2013 et l’arrêté n°2014-17877 du 27 novembre 2014, indique la note.



Les agents contrevenants s’exposent à des sanctions disciplinaires strictes, conformément aux règlements en vigueur. La note insiste sur l’importance de la discipline et de l’exemplarité pour redorer l’image de l’Agence et renforcer la confiance des citoyens.