Affaire des homosexuels presumés : Le journaliste Souleymane Fatou Ndao de Malikia TV placé en garde à vue

Le journaliste Souleymane Fatou Ndao, employé de la chaîne de télévision religieuse Malikia TV, a été interpellé et placé en garde à vue par la Brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar. Cette arrestation porte à plus de 75 le nombre de personnes appréhendées dans le cadre de l'affaire des présumés homosexuels.







L'interpellation du professionnel des médias fait suite à une délégation judiciaire émise par le juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Souleymane Fatou Ndao a été directement mis en cause par l'un des six présumés partenaires du chanteur Djiby Dramé, arrêtés au début de la semaine.







Le procureur Saliou Dicko a été officiellement informé de cette nouvelle garde à vue, qui s'inscrit dans un dossier judiciaire de grande ampleur. Les enquêteurs de Keur Massar poursuivent leurs investigations sous l'autorité du juge d'instruction pour faire toute la lumière sur les ramifications de cette affaire.

