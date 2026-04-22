CEDEAO-Russie : Signature imminente d'un accord de coopération stratégique

La Commission de la CEDEAO réaffirme l'unité de l'espace ouest-africain au-delà des cadres diplomatiques. Le président de la Commission, S.E. Dr. Omar Alieu Touray, a pris part, le 18 avril 2026 à Lomé, au lancement de la nouvelle stratégie pour le Sahel de la République togolaise. Devant un parterre de représentants d'États sahéliens et d'organisations internationales, il a rappelé que les citoyens de la région partagent une culture et une histoire qu'aucun « arrangement institutionnel ne saurait rompre ».



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Cette rencontre de haut niveau a servi de tribune pour souligner la nécessité d'une réponse collective aux défis sécuritaires et de développement qui frappent le Sahel. Pour le Dr Touray, la solidarité géographique et historique des populations impose une action concertée, malgré les mutations politiques en cours au sein des États membres et des organisations régionales.







En marge des discussions multilatérales, le président de la Commission a mené une séance de travail stratégique avec Mme Tatiana Dovgalenko, représentante de la Fédération de Russie. Les échanges ont porté sur la finalisation d'un protocole d'accord entre la CEDEAO et Moscou, témoignant d'une volonté mutuelle de renforcer leur coopération bilatérale dans divers secteurs de développement.







À cette occasion, une invitation officielle du président Vladimir Poutine a été remise au Dr Omar Alieu Touray pour le 3e Sommet Russie-Afrique, prévu les 28 et 29 octobre 2026 à Moscou. Ce rapprochement diplomatique intervient dans un contexte où la CEDEAO multiplie les partenariats stratégiques pour stabiliser la sous-région et promouvoir l'intégration économique.

