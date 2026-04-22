Liga : Le Barça et l’Espagne tremblent pour Lamine Yamal

C’est une soirée de Liga qui se voulait presque anodine. Au lendemain du succès du Real sur Alavés, le Barça se devait de répondre lors de la réception du Celta. Même si les Blaugranas disposaient encore de six points d’avance avant le coup d’envoi, se redonner un matelas confortable avant le Clasico du 10 mai au Nou Camp se révélait essentiel.



Il y a bel et bien eu victoire (1-0) au bout des 90 minutes (et des 25 minutes de temps additionnel en raison de l’intervention des secours en tribune) mais l’important est ailleurs.



Avant cette intervention forcée, le FC Barcelone s’est procuré un penalty grâce à Lamine Yamal. Il s’est lui-même permis de transformer la sentence, mais mauvaise nouvelle. Sur sa frappe, il s’est aussi blessé à l’arrière de la cuisse. Le buteur n’a pas même pas souhaité célébrer son but. Il s’est immédiatement allongé sur la pelouse et a porté ses mains au visage l’air inquiet, pendant que ses coéquipiers se réunissaient autour de lui. Il n’y avait pas vraiment lieu de douter, Yamal a cédé sa place en grimaçant et a regagné le vestiaire.



Le Clasico est d’ores et déjà compromis

La presse espagnole est inquiète ce soir. D’après les premières informations sorties ici et là, l’ailier de 18 ans est bel et bien touché à l’ischio de la jambe gauche. Il subira dans les prochaines heures des examens complémentaires afin de déterminer la nature et surtout l’étendue exacte de sa blessure. «J’espère que la convalescence de Lamine sera aussi courte que possible, quelques semaines seulement. Je lui souhaite bonne chance et je veux le rassurer en lui disant qu’il est jeune et qu’il se rétablira sans aucun doute très bien», réagissait Pedri à la sortie du terrain sur Movistar.



Il y a tout de même de quoi être inquiet. Mundo Deportivo évoque une déchirure, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle. Le match contre le Real Madrid le 10 mai est d’ores et déjà compromis puisqu’une déchirure, même petite, le contraindrait à s’éloigner des terrains entre deux et trois semaines. Certains médias évoquent même une possible fin de saison.



C’est surtout pour la Coupe du Monde, dans 50 jours, que l’Espagne retient son souffle. Sale soirée pour la Roja et le Barça, qui déplore en plus de cela, la blessure de Joao Cancelo.