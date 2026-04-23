Karpowership accélère l’impact mondial de sa fondation One World Karadeniz

À l’occasion du troisième anniversaire de sa plateforme de responsabilité sociale, la fondation One World Karadeniz, Karpowership continue d’élargir son impact social à l’échelle mondiale dans les régions où elle opère. Depuis sa création, la fondation a touché des dizaines de milliers de personnes grâce à des programmes conçus pour générer un impact durable et mesurable.

Célébrant sa troisième année, One World Karadeniz poursuit l’expansion de son impact social global en déployant des projets autour de quatre axes principaux : l’éducation et le développement de la jeunesse, l’autonomisation des femmes, le développement communautaire et la durabilité environnementale.

Présente dans plus de 15 pays, la Fondation s’attache à créer un impact durable et mesurable dans les communautés où Karpowership est implantée. À ce jour, ces initiatives ont bénéficié à des dizaines de milliers de personnes, avec une attention particulière portée aux femmes, aux enfants et aux jeunes.

Au Sénégal, Karpowership a un impact social significatif à travers des initiatives centrées sur les communautés locales. À travers la fondation One World Karadeniz, Karpowership poursuit la mise en œuvre de programmes et de partenariats répondant aux besoins des populations. À Dakar, l’entreprise apporte un soutien continu au SOS Villages d’Enfants à travers des initiatives visant à améliorer les conditions de vie des enfants.

Dans ce cadre, des actions de réhabilitation des infrastructures ont été menées, accompagnées d’initiatives favorisant la pratique sportive et contribuant à la création d’activités génératrices de revenus pour l’orphelinat. Par ailleurs, Karpowership soutient l’alimentation électrique fiable de l’hôpital pour enfants Albert Royer à Dakar, permettant d’assurer une prise en charge continue d’environ 85 000 patients pédiatriques par an au bénéfice des enfants au Sénégal et des pays voisins.

Renforcer l’impact communautaire à travers les régions

À ce jour, plus de 58 000 élèves ont bénéficié de bourses et de programmes de soutien éducatif, ainsi que d’initiatives visant à favoriser le maintien des filles dans le système éducatif.

Par ailleurs, des projets axés sur le bien-être des enfants ont permis d’améliorer les conditions de vie et d’apprentissage grâce à la rénovation et au soutien d’orphelinats et d’écoles dans des pays tels que le Ghana, le Sénégal, la Sierra Leone, le Gabon, la Gambie, le Mozambique, la Guinée, l’Équateur et la Côte d’Ivoire, contribuant à créer des environnements plus sûrs et plus favorables pour les enfants.

Les efforts visant à renforcer la participation des femmes à la vie économique et sociale se poursuivent à travers des initiatives de long terme telles que Girl Power, Girl Move Academy et Women in Energy Network (WEN) Africa, favorisant l’égalité des chances et l’inclusion dans plusieurs régions.

La durabilité environnementale constitue également un axe clé, avec des projets de reforestation utilisant des espèces locales mis en œuvre dans cinq pays, contribuant à la résilience écologique à long terme.

Illustrant l’approche de Karpowership consistant à alimenter les pays tout en autonomisant les communautés, la fondation One World Karadeniz de Karpowership reste engagée à étendre davantage son impact à travers les régions et à continuer de proposer des solutions durables et adaptées aux contextes locaux.



À propos de Karpowership

Karpowership est une entreprise énergétique mondiale forte de trois décennies d’expérience dans la fourniture de solutions énergétiques rapides, flexibles et fiables. En tant que propriétaire et opérateur de la seule flotte mondiale de Powerships, l’entreprise fournit plus de 8 000 MW de capacité à travers 45 Powerships, soutenus par des actifs terrestres et des solutions renouvelables. Karpowership gère également l’ensemble de la chaîne de valeur du GNL avec 11 navires LNG, couvrant l’approvisionnement, le stockage, la regazéification et le transfert offshore.