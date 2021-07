Seydou Diouf : "Le Président de la République a fait droit aux revendications de l'opposition sur un certain nombre de points"

"Le Président de la République qui a appelé au dialogue a fait droit aux revendications de l'opposition sur un certain nombre de points. Il a supprimé le parrainage pour les élections territoriales à venir. Il a donné plus de prime à la proportionnelle dans la répartition des sièges. Il a accepté l'élection des maires et de présidents de conseils deparmentaux au suffrage universel direct", a fait savoir Seydou Diouf.



Le dialogue a accouché de revendications satisfaites par le Président Macky Sall, dit-il, "hommage doit lui être rendu pour cela parcequ'il n'était pas obligé au dialogue, il l'a fait parcequ'il a compris que le dialogue est consubstantiel à la démocratie", a dit le président de la commission des finances.