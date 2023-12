Seydou Diouf, président de la Fédé de handball : « gagner la prochaine CAN, c’est largement à notre portée »

Seydou Diouf, président de la Fédération sénégalaise de Handball (FSH), a tiré le bilan de la participation de l’équipe nationale féminine de hand à la 26e édition de la Coupe du monde. Il est revenu sur la qualification historique au tour principal. Seydou Diouf, s’est également prononcé sur les perspectives.



« Ce parcours a été historique parce que c'est la première fois que le Sénégal a atteint ce niveau de la compétition. C'est notre deuxième participation au Mondial. La première fois, c'était en 2019 à Kumamoto où nous avons été sortis au premier tour. Dans ce Championnat du monde, nous avons entamé la compétition avec un gros match qui a été à notre portée face à la Croatie (…). Le Sénégal a fourni de gros efforts pour accrocher la Suède pendant 50 minutes chez elle. Ça veut dire que les filles ont beaucoup donné, et terminer comme ça en battant le Cameroun après une qualification au tour principal, c'est déjà une excellente chose », a déclaré Seydou Diouf.



Le président de la Fédération sénégalaise de Handball (FSH) s’est confié sur les perspectives. Selon Seydou Diouf, la CAN est à la portée du Sénégal.



« C'est vrai que la RDC va organiser chez elle et va se renforcer au maximum. Nous allons partir avec nos qualités et avec ce que nous avons montré avec cette capacité à jouer des de très gros match sur des intervalles écrit de jours très courts. Tout ça bonifie nos joueuses. Ça leur confère de l'expérience et on a une équipé homogène quand bien même il y a une transition qui est en train de s'opérer entre les anciennes et les nouvelles. Mais nous avons toujours ces petits détails à gérer », a-t-il dit.



« Si on joue en Afrique, c'est une autre réalité. C'est des matchs qui sont très physiques et qu'on donc ça requiert beaucoup de mobilités. Je pense que ça, l'entraîneur va l'intégrer dans sa stratégie de préparation. Le reste, c'est de se dire que nous avons battu le Congo, nous avons battu la RDC, nous avons battu deux fois le Cameroun ».



D’après Seydou Diouf, il nous reste l'Angola. « Mais le petit détail, c'est de se dire que l'Angola n'est pas insurmontable. Si on veut gagner la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui est largement à notre portée aujourd'hui, il ne faut nous dire que l'Angola n'est pas un obstacle insurmontable. Je pense que c'est dans la tête ».



« Dès fois on perd devant l'Angola, des matchs qui sont largement notre portée, parce que simplement on considère que c'est l'Angola. Certaines filles viennent certainement sur le terrain avec l'idée que à on ne pourra pas les battre. Ça je pense que c'est quelque chose qu’il faut corriger. Je pense qu'on n’est pas loin de cet objectif », a fait savoir le président de la Fédération sénégalaise de handball.