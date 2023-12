Seydou Gueye sur la décision du tribunal en faveur de Sonko: "cette justice a montré aujourd’hui qu’elle était indépendante"

En marge du dépôt de la caution de son candidat à la Caisse des dépôts et consignations, le porte-parole de la coalition Benn Bokk Yakaar (BBY), Seydou Gueye, s'est exprimé sur la décision rendue ce jeudi par le Tribunal d'instance de Dakar et annulant la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales.



Selon lui, « tous les jours la justice rend des décisions. Malheureusement, certains d’entre nous, qui ont des rapports un peu difficiles avec les institutions et la justice, considèrent que cette justice est aux ordres lorsqu’elle décide contrairement à leurs attentes, mais s’empressent de la féliciter pour louer son indépendance et je crois c’est ce qu’on a entendu depuis ce matin ».



Il ajoute : « Ce que nous pouvons constater sans risque de se perdre, sans hypothèse hasardeuse est que cette justice a montré aujourd’hui qu’elle était indépendante. Ce sont des procédures, des normes définies par la loi et dans un Etat de droit, nous avons tous l’obligation de respecter les décisions de la justice », conclut M, Gueye.