Sheikh Alassane Sène se démarque des hommes politiques : «ils sont tous coupables»

Le ramadan, ce mois béni plein de grâce s’est achevé dans la communion. Je profite de cette fête de Eid, pour vous présenter mes vœux les meilleurs. Puisse le Tout Puissant agréer toutes nos prières et nous pardonner nos péchés. À vous tous, chers concitoyens, je renouvelle mon estime et toute ma considération.



Nous ne devons plus accepter d’aller au front pour arbitrer des querelles, dont les protagonistes sont tous des coupables. Hors de ce champ sans issue, gardons espoir, et dans l’unité, nous transformerons notre pays, loin des conflits politiques sans fondement. Notre foi en Dieu va nous faire oublier ce passé si sombre qui ne reflète guère le rang de prestige que le Sénégal doit occuper dans le concert des nations épanouies. En toute évidence, il nous faut un autre Sénégal, uni et prospère sans clan ni division et une nouvelle forme de leadership, sans haine, loin de tout règlement de compte, la sagesse doit prévaloir sur tout, elle sera d’ailleurs le gage de ce Sénégal que nous allons construire tous ensemble.



Le candidat de la conciliation