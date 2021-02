"Si la plainte vise X, personne n'a le droit de lever l'immunité Sonko", affirme Me Babou

La procédure de levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko à cause de l'affaire Adja Sarr sous une plainte du procureur qui vise X ne tient pas debout, selon l'avocat Me Babou. Dans son optique, la robe noire estime peu orthodoxe la procédure que doivent voter les membres de la commission du ad hoc à l’endroit du mis en cause, Ousmane Sonko.

Adja Loly Diallo (Stagiaire)

