Sibi Lawson-Marriot, la directrice du Programme Alimentaire mondial au Burundi expulsé du pays

C’est à bord d’un avion RwandAir que la n°1 du PAM au Burundi et la chargée de la sécurité ont quitté le pays. Le gouvernement leur avait donné 48h pour partir, après leur avoir notifié leur expulsion.



À l’origine de la crise : des consignés sécuritaires internes transmis au personnel qui ont fuité sur les réseaux sociaux où elles leur demandaient de faire des stocks pour deux semaines de nourriture, d’eau, de combustible ménager ou encore d’argent en liquide en cas de coup dur sécuritaire. Ces consignes ont été transmises à l’ensemble du personnel.



Inadmissible pour le gouvernement burundais, pour qui ces consignes viseraient à semer la panique au sein du corps diplomatique et de la population. Les deux responsables ont donc été accusées « d’atteintes à la sureté de l’État » et poussé vers la sortie.



Cette polémique intervient dans un contexte de montée de tension au Burundi, allié militairement à Kinshasa dans sa guerre contre le M23 soutenu par le Rwanda, qui sont en train de se rapprocher de sa frontière.