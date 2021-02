Sicap-Foire: un jeune de 20 ans retrouvé pendu dans sa chambre

Âgé de 20 ans, le jeune Ibrahima Baldé n'est plus. Originaire du sud du Sénégal, selon des sources de L'Obs, il vivait au quartier dakarois de Sicap Foire. Le 1er février dernier, il a surpris son voisinage en «attentant à sa vie», dans des conditions atroces.



Une corde nouée au cou et l'autre bout accroché en hauteur, «Baldé va se pendre haut et court en effectuant le saut fatal». A la découverte macabre, le voisinage a avisé les sapeurs-pompiers et les gendarmes de la Foire qui ont ouvert une enquête pour élucider le mobile de ce suicide présumé.