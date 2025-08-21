Sicap Mbao: Elle piège son petit ami et l’expose à un braquage

Le poste de police de Diamaguène Sicap Mbao (commune d'arrondissement de la ville de Pikine) a procédé à l’interpellation de deux individus pour "association de malfaiteurs, vol avec violence commis la nuit du 19 au 20 août 2025 en réunion avec usage de moyens de locomotion, de machettes et complicité". Les mis en cause sont Aissatou Ndour, âgée de 20 ans, et Abdou Sow, âgé de 19 ans.



Selon la police nationale qui a publié l'information sur sa page Facebook, Aïssatou Ndour, domiciliée à Niague, est la petite amie de Djiby Ndiaye, habitant de Sicap Mbao et victime de cette agression. Dans la nuit du 19 au 20 août 2025, alors qu’elle se trouvait dans la chambre de son petit ami, elle a tendu un piège à ce dernier. Elle savait qu’il possédait de l’argent et, vers une heure du matin, a simulé une sortie sous prétexte d’aller acheter une cigarette à la boutique. Son copain, inquiet à cause de l’heure tardive, a tenté de l’en dissuader, mais elle a persisté et est sortie.



À peine sortie, une bande de cinq individus armés de machettes a fait irruption dans la chambre. Aissatou Ndour a alors indiqué à ses complices l’endroit où son petit ami gardait son argent. Ce dernier a été violemment agressé, roué de coups de machettes et dépouillé d’une somme de 350 000 francs CFA ainsi que de trois téléphones portables d’une valeur totale estimée à 400 000 francs CFA. Après leur forfait, les agresseurs ont pris la fuite en compagnie d’Aissatou Ndour.



Cependant, en tentant de quitter le quartier, deux des assaillants, à savoir Aissatou Ndour et Abdou Sow, ont été rattrapés et neutralisés par des voisins témoins de la scène. Ces derniers ont aussitôt alerté la police. Informés, les éléments de la Brigade de recherches se sont rendus sur place et ont saisi deux machettes utilisées par les agresseurs.



Lors de son interrogatoire, Aissatou Ndour a dénoncé ses trois autres complices encore en fuite. Ces derniers, selon ses dires, résideraient à Keur Simbiri, localité située au Lac Rose. L’enquête se poursuit afin de mettre la main sur l’ensemble du groupe.