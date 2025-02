Sicap Mbao : deux Sierra-léonais arrêtés en possession de 75 képas de kush

La police de Sicap Mbao a interpellé deux ressortissants sierra-léonais impliqués dans le trafic de « kush », une drogue émergente et prisée par les jeunes, lors d'une opération de sécurisation menée samedi dernier. Les deux individus, A. B (24 ans) et S. M (26 ans), ont été arrêtés en possession de 75 képas de cette drogue, qui étaient dissimulés sur eux.



Aux alentours de minuit, les policiers, dirigés par le lieutenant Amadou Abdoul Kamara, effectuaient une patrouille dans le quartier du foirail de Diamaguène Sicap Mbao. En repérant deux hommes à moto dans un endroit sombre et suspect, les agents ont décidé de les approcher. Les suspects, réalisant qu'ils étaient repérés, ont éteint les phares de leur moto et tenté de se dissimuler dans l'obscurité, mais leur manœuvre n'a pas échappé à la vigilance des policiers. Après avoir tenté de fuir, les deux hommes ont été rattrapés et soumis à une fouille, qui a révélé la drogue cachée sur eux, informe Les Échos.



Les suspects ont été immédiatement menottés et conduits au poste de police, où ils ont reconnu être impliqués dans le trafic de kush. Ils ont précisé que la valeur d'un képa de kush se situe entre 5000 et 6000 FCFA. Lors de leur interrogatoire, ils ont déclaré s'approvisionner auprès d'un baron de la drogue situé dans le centre-ville de Dakar, mais ont refusé de dévoiler son identité.



Les deux suspects ont été déférés devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye après leur garde à vue, où ils répondront des charges " d'association de malfaiteurs et de trafic de drogue."