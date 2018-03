Sidy Lamine Niasse fusille Macky Sall : «Je prie pour qu’il soit le seul à payer pour ses erreurs»

Me Sidiki Kaba a suscité le courroux de certaines Personnalités religieuses du Sénégal avec la visite qu’il a effectuée à la Mosquée Al-Aqsa sans en avoir avisé au préalable l’Autorité palestinienne. Et de l’avis de Sidy Lamine Niasse cet acte n’est pas le plus abject que le chef de la diplomatie sénégalaise ait commis puisque qu’il s’est recueilli au Mur des Lamentations.



«Sidiki Kaba a offensé tous les Sénégalais en se comportant comme un juif. Il n’est pas n’importe qui, et il était parti sous l’emblème du drapeau national. Il doit donc s’excuser», a déclaré le Président-directeur général du groupe Walfadjri.



M. Niasse, de relever dans un entretien accordé à son groupe qu’il prendra toutes «ses responsabilités pour que Macky Sall soit le seul à payer pour ses erreurs». Et ce, d’autant plus qu’il a courroucé «les musulmans du monde entier».



Le président de l’Association des jeunes chefs religieux n’est pas loin de cette position. En effet, Serigne Modou Bousso n'exige ni plus ni moins que le limogeage de Me Kaba, ou à défaut, sa démission.



Les deux personnalités religieuses se retrouvent cependant sur la nécessité que le ministre Kaba présente ses condoléances aux Sénégalais et à la communauté musulmane, pour «son sacrilège».