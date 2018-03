Sidy Sarr veut aller au Mondial : «c’est une grande compétition et on rêve de la disputer ».

Il s'est imposé comme un élément clé du dispositif de son club en Ligue 2. Le sociétaire de Châteauroux, Sidy Sarr s’est très vite adapté dans l’environnement du club français. Club qu’il a rejoint cette saison en provenance de Courtrai (Belgique).

« Je me suis vite adapté dans l’environnement de Châteauroux. Le fait de rejoindre très tôt ma nouvelle équipe est aussi un facteur positif, qui m’a permis de mieux réussir ce que je fais actuellement en championnat. Je ne doute pas de mes forces. Quand je signais à Châteauroux, je disais au directeur sportif que je me fixe comme objectif de marquer 15 buts cette saison. Et inch’Allah, si je ne me blesse, je ferai tout mon possible pour tenir ma promesse, même si je ne suis pas attaquant, mais milieu de terrain », a indiqué le joueur qui a inscrit cette saison 8 buts en 23 matchs dans les colonnes de Stades.



Après avoir fait ses preuves dans les équipes nationales jeunes : U20 et U23, Sidy Sarr veut maintenant intégrer la sélection A.

« Oui, je pense à cette catégorie (l’équipe A). Je continue à faire mon boulot et le plus correctement possible dans mon coin. Je me donne les moyens en tant que joueur pour rejoindre l’équipe nationale », a fait savoir le milieu de terrain.

Il ajoute par rapport à la Coupe du Monde : « Comme tout joueur de football. C’est une grande compétition et on rêve de la disputer ».



Pour l’heure, l’ancien sociétaire de Mbour PC n’a pas été approché par Aliou Cissé : « Je n’ai pas de contact avec Aliou Cissé. Mais avec certains fédéraux, oui. Et cette relation avec les fédéraux, c’est même en dehors du footballeur que je suis. Ils m’appellent pour me donner des conseils sur ma carrière et tout », a précisé le milieu de Châteauroux.