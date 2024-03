Sierra Leone : l’ancien international Lamin Bangura décède dans un accident de bus

L'ancien international sierra-léonais Lamin Bangura est décédé mardi soir à l'âge de 59 ans après avoir été impliqué dans un accident de la route dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.



L'accident s'est produit dans le village de Konta Line lorsqu'un bus transportant le Ports Authority FC, le club entraîné par Bangura, a heurté un camion à l'arrêt.



L'équipe se rendait de la capitale Freetown à Kenema pour un match de Premier League de Sierra Leone.



Idrissa Tarawally, secrétaire général de l'Autorité portuaire, a déclaré que Bangura avait été transporté à l'hôpital de Freetown mais qu'il était décédé des suites de ses blessures aux premières heures de mercredi.



"C'est un triste jour pour le football sierra-léonais", a déclaré Tarawally à BBC Sport Africa.

"C'est choquant et je suis dévasté. Je suis sans voix. Une légende et un bon entraîneur est parti si tôt."



Six joueurs ont également été blessés dans l'accident survenu dans le district de Tonkolili, certains dans un état grave, et ils sont soignés à Freetown.



Le match de Premier League contre les Kahunla Rangers a été reporté.

Bangura, défenseur central, avait aidé la Sierra Leone à se qualifier pour les finales de la Coupe d'Afrique des Nations 1994 et 1996 et participé aux deux tournois.



Il était également membre du staff technique des Leone Stars lors de la Coupe des Nations 2021 au Cameroun.