Sierra Leone: situation tendue ce matin à Freetown, des tirs entendus, un couvre-feu décrété

On pouvait entendre plus tôt ce matin des tirs nourris d'armes automatiques dans la capitale sierra-léonaise. C'est ce que rapporte notamment un journaliste local sur le réseau social X. Selon un communiqué du ministère sierraléonais de l'Information, des «individus non identifiés ont tenté de pénétrer de force dans l'armurerie de Wilberforce», à Freetown.



Ils auraient été repoussés. Les forces de sécurité sont à leur recherche dit encore le communiqué. Le gouvernement de la Sierra Leone assure que la situation est sous contrôle. Il a mis en place un couvre-feu sur l'ensemble du territoire du petit Etat d'Afrique de l'Ouest. Les habitants sont priés de rester chez eux.