Signature d’accords aériens entre le Sénégal et le Royaume-Uni

Les signatures ont été faites par le Directeur général de l’ANACIM, Sidy Gueye et Jeff Bevan, le chef de la délégation britannique des services aériens au ministère des Transports, en marge de la 7e édition du Sommet africain de l’aviation qui s’est tenu à Abuja les 13 et 14 septembre 2023.

Ces nouvelles dispositions vont permettre aux compagnies aériennes désignées par les pays d’effectuer des vols entre Dakar et Londres, en vols directs ou via trois (03) points intermédiaires. Ainsi pour notre compagnie nationale, Air Sénégal, c’est la voie ouverte pour des vols vers Londres. Ce qui va davantage renforcer la bonne connectivité du Sénégal vers l’Europe.

La conférence d’Abuja a réuni des autorités d’aviation civile du continent et d’ailleurs, des représentants des compagnies aériennes, des industriels du secteur aéronautique, des acteurs de l’aviation d’affaires entre autres. L’objectif est de mettre en évidence les opportunités dans le domaine de l’aviation en Afrique de l’Ouest et sur le continent.

Les deux pays viennent de faire des pas de plus dans la coopération aérienne. A travers leur autorité nationale d’aviation civile, le Sénégal et le Royaume-Uni viennent de parapher un accord aérien et signer un Mémorandum d’entente (MOU).