Sindia: le maire sortant accusé d’escroquerie foncière par le Français Michel Delat

Les faits…

Selon l’entrepreneur, le maire Thierno Diagne et les sieurs Lo et Ndiaye, qui l’ont saisi pour lui vendre un terrain de 6 hectares, lui ont donné rendez-vous dans une salle pour finaliser la transaction. Il s’était exécuté en débarquant avec une mallette contenant 35 millions Fcfa parce que, selon lui, Thierno Diagne avait refusé toute transaction bancaire, « sans doute pour éviter une certaine traçabilité ». Il n’avait, non plus, pas voulu prendre de chèque. Ce qui avait commencé à susciter des soupçons chez Michel qui se rendra compte, plus tard, de l’arnaque.



S. Ndiaye, ancien président de la commission domaniale du Conseil rural, avait vendu une partie du même site à 45 millions Fcfa, le 08 juin 2009, à un autre Français.



Michel Delat envisageait de réaliser un parc de loisirs d’une valeur de 1,6 million d’euros et un projet d’aquaculture. Mais depuis qu’il a remis les 35 millions au maire et ses acolytes, plus de nouvelles de ces derniers. Courriers et mails ont été envoyés à M. Thierno Diagne, en vain. Il a aussi tenté, à maintes reprises de le rencontrer, mais rien: