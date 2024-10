Sinthiang Kounadara : Arrestation de M. B, alias Rasta, auteur de plusieurs braquages et cambriolages

Les gendarmes de la Manda Douanes, situés dans la commune de Sinthiang Kounadara (centre-sud du pays, région de Kolda), ont arrêté M. B, surnommé Rasta, qui était activement recherché pour des braquages, des cambriolages répétés et viol collectif.



Selon des informations, l'individu a été arrêté dans un bar du village de Manda Douanes, où il se trouvait en possession de deux armes à feu et d'une moto.



Réputé dangereux et toujours armé, M. B, alias Rasta n’hésitait pas à s’en prendre à ses victimes. Il avait été localisé au quartier Plateau de la commune de Tambacounda le 29 septembre dernier par les éléments de la Section de recherches de la gendarmerie de Tambacounda.



Il a dégainé et tiré des coups avant de battre en retraite. Ignorant qu’il était dans la ligne de mire des hommes en bleu, il continuait toujours à fréquenter les points chauds.



Les pandores l’ont piégé le vendredi après-midi, au moment où Rasta se trouvait dans un bar du village de Manda Douanes, dans la commune de Sinthiang Koundara, département de Vélingara. Les gendarmes ont procédé à son arrestation.



La fouille minutieusement opérée dans la chambre située à la périphérie du village a permis aux pandores de découvrir deux armes à feu et une moto. Il a été aussitôt livré aux éléments de la section de recherches de Tamba en charge de l'enquête.



Selon des sources proches de l’enquête, Rasta et sa bande sont hauteur de plusieurs attaques à main armée, cambriolages et viol collectif dans les régions de Tambacounda et de Kédougou. Ils ciblaient des commerçants d’or, des gérants de points de transferts d’argent.



Rasta sera déféré au terme de sa durée légale de garde à vue pour « association de malfaiteurs, viols collectifs, vols en réunion avec violence commis la nuit avec escalade, effraction usage d’armes blanches, d’armes à feu et de moyens de locomotion ».