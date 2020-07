Sira Dabo tue son enfant nouveau-né en le mordant sur la poitrine: le procureur demande l'acquittement

Sira Dabo, une demoiselle qui a tué son nouveau-né en l’étranglant et en le mordant sur la poitrine, a été attrait mardi, devant la Chambre criminelle de Dakar. Elle est poursuivie pour infanticide.



Appelée à la barre, Dabo qui a contracté une grossesse hors mariage, a réfuté ledit crime. Elle déclare avoir ignoré sa grossesse et que c’est en urinant que l’enfant est sorti de ses parties intimes. C’est en tirant sa tête, a-t-elle ajouté, qu’elle l’a blessé au cou avec ses ongles. Par ailleurs, la jeune femme a soutenu que son bébé avait contracté ses blessures à cause de la chute qu’il a faite sur les carreaux.



Des allégations qui sont contraires aux conclusions de l’autopsie. Sur le certificat de genre de mort, il est écrit : « on a constaté des marques de main sur le cou, des égratignures d’ongles et une morsure sur la poitrine », lui a rappelé le maître des poursuites.



Lors de son réquisitoire le Procureur a pourtant requis l'acquittement de la peine de crime. Le délibéré est attendu 21 juillet prochain.