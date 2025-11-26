Sit-in des agents de santé : le mot d'ordre largement suivi à Sédhiou

Le bras de fer entre le gouvernement sénégalais et l'Alliance des syndicats autonomes de la Santé (Asas/And Gueusseum) se poursuit. Après l’annulation par les autorités de leur marche prévue ce mercredi, les syndicalistes ont organisé un sit-in qui a «bien été suivi» dans les centres de santé de Sedhiou, une localité située à 382 km au sud de Dakar.



Dans l’édition du journal de 13h, ce mercredi, les journalistes de la Radio sénégalaise internationale (RSI) disent avoir constaté «un calme inhabituel» à l’hôpital régional Amadou Tidjane Ba et au centre de santé Sedhiou, ajoutant que le «mot d’ordre a bien été suivi dans les structures sanitaires de la région».



Membre de la coalition «Asas/And Gueusseum», le syndicaliste Saliou Ba s’est réjoui du respect de la grève «au niveau de tous les centres de santé» par ses pairs et appelé le gouvernement à respecter ses engagements.



Pour rappel, le 16 novembre 2025, dans un communiqué, à l’appel de leurs syndicats, les agents de santé ont lancé une série de marches, de grèves et de sit-in, après «une analyse approfondie du processus d'apurement du passif social» avec le gouvernement sénégalais.



Cette action vise à pousser le gouvernent à appliquer la généralisation des accords de mai 2022 qui prévoient entre autres : le payement des augmentations des salaires des personnes, l’octroi des fonds de motivations destinés au personnel des hôpitaux et le reclassement des techniciens supérieurs qui ont fait leurs formations.



Selon la source d’information, «une évaluation sera faite pour donner une suite au mouvement (et cela) dépendra forcement de l’engagement des autorités à satisfaire les doléances».