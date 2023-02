Sit-in devant Walfadjiri: les acteurs des médias dénoncent les agissements de Babacar Diagne et réclament son départ

Le groupe Walfadjri, avec le soutien des acteurs des médias, des députés de l’opposition de la coalition Yewwi Askan Wi et des activistes, a manifesté devant son siège, ce vendredi. Des centaines de manifestants ont rallié la devanture de Wallfadjri pour apporter leur soutien au groupe de presse de feu Sidy Lamine Niasse.



La foule a scandé en chœur plusieurs slogans : « Babacar Diagne dégage », « Walf télé askan wi », « Macky Sall, dictateur ». Les acteurs de la presse qui ont pris la parole ont dénoncé les agissements de Babacar Diagne. Pour le journaliste Pape Alé Niang, Babacar Diagne doit aller à la retraite.



« Babacar Diagne a servi Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, mais avec ce régime actuel, il bafoue la liberté d’expression. Pourquoi la régulation ne concerne que les médias privés alors que la RTS est là à faire la propagande du pouvoir. Pourquoi la RTS n’accepte pas l’opposition alors que quand celle-ci veut passer à Walfadrji, on coupe le signal. C’est inadmissible. Le peuple doit aider Walfadjri, qui est n’est là que pour l’intérêt des citoyens. Babacar doit aller à la retraite parce qu’il ne peut plus servir. Le CNRA est caduque et le Code de la presse prévoit de le remplacer par un autre organe », a soutenu Directeur de publication du site Dakar Matin.



À sa suite, Ibrahima Lissa Faye indique que Walf a bien couvert les événements de Mbacké. « Vous êtes là pour la démocratie, vous êtes là pour la liberté d’expression et la liberté de presse. La tentative de liquidation de Walfadrji ne passera pas et nous ne l’accepterons pas. Il n’y a rien qu’on peut reprocher à Walfadjri sur la couverture de Mbacké. Le média est un bien public, c’est destiné au peuple. La liberté de presse est devenue une réalité et ça ne se négocie pas. Elle est à nous et nous devons l’arracher », a martelé le journaliste et président de l'Association des professionnels de la presse en ligne (Appel).



Qui ajoute : « Le CNRA est caduque. Elle a violé l’article 210 du Code de la presse. L’organe de régulation devait au moins donner une mise en demeure ou faire un avertissement avant de couper le signal de Walfadjri. Il n’a même pas le droit de couper Walfadjri. Le CNRA, c’est un conseil et il devait se réunir au moins avant de décider de couper le signal, ce qui n’a pas été fait. Ces forfaitures doivent cesser et nous n’allons plus accepter ces dérives ».



Selon Guy Marius Sagna, Walfadrji est différent des autres groupes de presse. « On doit respecter la ligne éditoriale de Walfadrji comme on le fait avec la RTS, la TFM et les autres médias. Le groupe Walf est là pour le peuple et nous n’accepterons qu’on l’écarte de la scène médiatique. Le groupe Walf est la voix des sans voix, ce n’est pas une presse soumise ou de connivence. Elle est la presse du peuple sénégalais », a dit le député de Yewwi Askan Wi.



"Le projet de l'Etat, c'est de retirer sa licence à Walfadjiri", affirme le PDG Cheikh Niasse

Pour sa part, le PDG du groupe Walfadjri souligne que le projet de l’Etat, c’est de retirer la licence à Walf. « Aujourd’hui, c’est un jour de victoire pour la presse. Le projet de l’Etat était l’extinction totale de Walfadrji, mais c’est peine perdue, Walfadjri va toujours triompher. Notre groupe n’est pas contre le pouvoir ni l’opposition, on est là pour le peuple sénégalais. On travaille pour le Sénégal. Ce n’est pas Babacar Diagne, c’est la main de l’Etat qui est derrière tout ça. Leur projet, c’est de retirer la licence de Walfadjri, chose que nous n’accepterons pas. Notre mission, c’est d’être au côté du peuple comme on l’a toujours fait. Nous ne reculerons pas et nous allons continuer notre lutte et notre mission », a soutenu Cheikh Niasse.