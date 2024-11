Siteu rassure ses supporters : « Je suis prêt à y laisser la vie pour détrôner Modou Lô »

Siteu a tenu son open press lundi dernier à Dionewar, dans la région de Fatick, où il a réaffirmé sa détermination à détrôner Modou Lô, actuel roi des arènes, lors de leur combat prévu ce dimanche 24 novembre à l'Arène nationale.



Entouré de ses fans locaux et des supporters venus de Diamaguène, le lutteur de l’écurie Lansar a affiché sa confiance et sa combativité. «Ne craignez rien. Venez me supporter, dimanche, drapés dans des tenues de cérémonie et laissez- moi faire le job. Je suis prêt à y laisser la vie pour détrôner Modou Lô et amener le titre royal à Diamaguène et, dès le lendemain, venir savourer ma victoire ici», a déclaré Siteu avec assurance.



Face à son adversaire, Siteu n’a pas mâché ses mots : « Je ne crains rien chez Modou Lô. Je ne suis pas un froussard. Si je devais redouter ce combat, autant mettre fin à ma carrière », a-t-il martelé.



Confiant en ses capacités, l'enfant de Diamaguène se dit prêt à relever ce défi et à écrire une nouvelle page de sa carrière.