Sitor Ndour sur son accusation de viol : « si j’avais la force de Sonko... »

Accusé de viol par sa domestique, Sitor Ndour, responsable de la mouvance présidentielle a été jugé et acquitté par la Chambre correctionnelle du Tribunal de Dakar. Revenant sur son dossier similaire à celui de Ousmane Sonko, il soutient s’il avait la force du principal opposant à Macky Sall, « personne n’aurait pensé à me placer sous mandat de dépôt ».



« Mon dossier ne connait pas encore son épilogue. La partie civile a interjeté appel. Mais j’ai toujours dut que dans ce pays, il n’y aura pas un seul juge qui peut prendre connaissance du dossier et déclarer Sitor Ndour coupable de viol. Ma conviction était établie. C’est pourquoi d’ailleurs lorsque l’ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle était disponible, j’ai demandé à mes avocats de ne pas faire appel. Je voulais me présenter devant la chambre criminelle », a dit M. Ndour dans une interview avec L’Observateur.



« Ousmane Sonko est accusé de viol. Il est renvoyé devant la chambre criminelle. Mais il est en liberté. Il mène ses activités. Cela constitue une jurisprudence. Mais on m’a privé de cela. Parce que Ousmane Sonko est fort. Il n’est pas Sitor Ndour, voilà la différence. Si j’avais la force de Ousmane Sonko, personne n’aurait pensé à me placer sous mandat de dépôt. C’est clair », a ajouté l’ancien directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar.



Selon lui, « nous courons un grand danger le pays ». « Quand on est quelqu’un du gouvernement, tout le monde dit que c’est vrai. Mais quand on accuse un opposant, on dit tout de suite que c’est une cabale judiciaire. C’est faux. C’est ça le malheur », a-t-il regretté.