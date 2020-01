Situation de Mbayang Diop: Horizon Sans Frontières revient à la charge après le démenti des services de Amadou Ba

Le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères pour démentir « la mort lente Mbayang Diop » dans les prisons saoudiennes a suscité une réplique de la part de l’Ong Horizon Sans Frontières (HSF). Cette dernière est loin d’être convaincue par les affirmations du département dirigé par Amadou Ba.



« ’Tout le monde ou presque a lu le communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur sur le cas de notre compatriote Mbayang Diop. Mais son contenu nous laisse perplexe par rapport à ce qui semble être la réalité sur le terrain », peut-on lire dans leur communiqué parvenu à PressAfrik.



Sans évoquer à nouveau les conditions d’existence de cette Sénégalaise condamnée à mort en Arabie Saoudite pour avoir tué son employeur, HSF a rappelé avoir « interpellé les autorités sur la nécessité de remettre le dossier Mbayang Diop dans les canaux diplomatiques pour qu’ une solution heureuse soit trouvée »



Boubacar Sèye et ses collaborateurs d’ajouter qu’il serait plus judicieux, à l'avenir, de faire en sorte qu’une ONG humanitaire puisse la rencontrer en détention comme il est de coutume dans de pareilles situations pour lui transmettre en face les encouragements de sa famille, de son entourage et au delà, de tous les Sénégalais sensibilisés sur son cas.



Le ministère des Affaires étrangères avait sorti un communiqué dans la semaine pour affirmer que Mbayang DIOP n’était pas mal en point comme l’avait souligné l’ONG HSF dans un premier communiqué.