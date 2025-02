Situation économique : Cheikh Oumar Diagne s’oppose aux mesures d’austérité et propose une relance économique

Cheikh Oumar Diagne rejette les mesures d’austérité annoncées par le Secrétaire général du Gouvernement, Al Amine Lo. Dans un post sur Facebook, l’ancien directeur des Moyens généraux de la Présidence de la République affirme que la situation du Sénégal ne justifie pas un tel plan. Selon lui, il est nécessaire d’adopter de « nouveaux instruments pour relancer l’économie, accroître la marge de manœuvre de l’Etat et libérer par la monnaie l’économie ignorée au sein des communautés ».





Voici in extenso sa publication



En évoquant les défis budgétaires du pays, Ahmadou Al Amine Lo a assuré que la situation économique pouvait être redressée dans un délai de 24 mois, à condition que tous les acteurs adoptent une posture de rigueur et de discipline financière.



En écoutant al Amine Lo, j’ai visualisé les solutions ratées du FMI en accord avec la banque centrale dans les années 80.

La situation du Sénégal ne nécessite pas de plan d’austérité, il fait mauvaise route. Il nous faut de nouveaux instruments pour redynamiser l’économie, accroître la marge de manœuvre de l’état et libérer par la monnaie l’économie ignorée au sein des communautés.



Oui le train de vie de l’état est un levier sur lequel il faudra faire qlqchose mais un salaire est sacré, il faut respecter le pouvoir d’achat des travailleurs. Tellement d’agences inutiles, des budgets de fonctionnement qui dilapident nos deniers et de milliards volés à recouvrer rapidement.



Il urge de Mettre en cohérence la politique bancaire, fiscale, monétaire et budgétaire