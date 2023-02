Situation inédite à l'OFNAC: les mandats de 11 membres arrivés à expiration dont 5 non renouvelables

Il faut une réaction d'urgence pour sauver l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) du vide dans lequel il sera plongé à partir de ce vendredi 24 février 2023. Le décret du chef de l'Etat, Macky Sall, est attendu pour permettre à cette institution de pouvoir continuer légalement sa mission de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption, les pratiques assimilées et les infractions connexes, en vue de promouvoir l'intégrité et la probité dans la gestion des affaires publiques.



D'après L'Observateur, ce vendredi 24 février 2023, il ne restera plus que le magistrat Serigne Bassirou Guèye, président de l'Ofnac, comme seul membre légal de cette institution. Le mandat de tous les 11 autres membres de l'Ofnac expire, ce jour.



Contrairement au président Serigne Bassirou Gueye, nommé le 1er décembre 2022, en remplacement de Seynabou Ndiaye Diakhaté, tous les 11 autres membres de l'Ofnac ont bouclé leurs 3 ans au sein de cette institution.



En attendant la réaction très attendue du président de la République, Macky Sall, il faut noter qu'il y a des membres du bureau actuel de l'Ofnac qui vont définitivement quitter l'institution. Parmi les 11 membres dont le mandat arrive à terme ce vendredi, il y en a cinq (5) qui ne peuvent plus être reconduits. Car, informe une source bien imprégnée du fonctionnement de cette institution, ces cinq (5) ont déjà bouclé leurs deux mandats de 5 ans. Comme le stipulent les textes régissant l'organisation et le fonctionnement de l'Ofnac, le mandat est de 5 ans et il n'est renouvelable qu'une seule fois.



Dans ce groupe des cinq (5) membres de l'Ofnac dont le mandat ne peut plus être renouvelé figure l'actuel vice-président, Cheikh Tidiane Mara, magistrat à la retraite. Le mandat de ce dernier a été renouvelé par décret présidentiel signé le 24 février 2020.



L'administrateur civil à la retraite Lamine Sagna, le magistrat à la retraite El Hadji Mansour Tall, l'autre magistrat à la retraite Boubacar Albert Gaye, et le Colonel de la gendarmerie Amadou Hamady Sy sont tous dans le même cas des membres qui ont bouclé leurs deux mandats de 5 ans au sein de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). Pour les six (6) autres membres restants, ils viennent de boucler leur 1er mandat de 5 ans.



Nommés le 24 février 2020, par décret présidentiel, Assane Ndoye, ancien inspecteur général de la police; Abdoulaye Dianko, magistrat, Abdoulaye Diop, ancien contrôleur général de la police, Awa Dièye, avocat à la Cour, Emné Fakhry Bâ, manager des organisations et Boubacar Bâ, membre de la société civile, peuvent valablement être reconduits pour un second et dernier mandat à l'Ofnac. C'est au seul président de la République d'en décider.