Situation internationale: le président Macron va s'adresser aux Français ce mercredi à 20h

Emmanuel Macron s'adressera aux Français à 20h, dans une allocution en rapport avec l'Ukraine et la situation internationale, a annoncé le président mercredi 5 mars au matin sur X. «Mes chers compatriotes, dans ce moment de grande incertitude où le monde est confronté à ses plus grands défis, je m'adresserai à vous ce soir à 20h», écrit-il.



Mardi soir, le chef de l'État avait salué la volonté de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky «de réengager le dialogue avec les États-Unis» et redit «la détermination de la France à travailler avec toutes les parties prenantes à la mise en œuvre d'une paix solide et durable en Ukraine».