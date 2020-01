Situation politique: Malick Gackou sort de son silence et engage Macky Sall

En réunion de Bureau politique mercredi, avec les membres de sa formation politique, le patron du Grand parti Malick Gackou s’est prononcé sur la situation nationale du Sénégal, marquée par la montée des tensions sociales et la forte dépréciation du pouvoir d’achat des populations à la suite de l’augmentation du prix de l’électricité.



Gackou a déploré ce qu’il appelle « la confiscation des libertés démocratiques ». Dans un communiqué, il a engagé le gouvernement de Macky Sall à préserver les droits fondamentaux du peuple souverain à la marche, tel que stipulé par la Constitution.



Par ailleurs, le leader du Grand parti et ses militants ont invité le chef de l’Etat à libérer Guy Marius Sagna et à protéger l’expression de la vie démocratique, comme gage de pérennisation des libertés individuelles et collectives de nos populations.



Ce bureau a exhorté le gouvernement à renforcer l’efficience et la résilience de la gestion de la Senelec afin de la rendre plus efficace et plus performante dans ses missions de services public.