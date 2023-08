Situation politique-Vague d'arrestations- Migration irrégulière : Biram Soulèye Diop charge Macky et son gouvernement

Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi (YAW) est encore monté au créneau pour parler de la situation politique, économique et sociale du Sénégal. Face à la presse ce lundi, le président dudit groupe, Biram Souleye Diop, a constaté pour le dénoncer "un exercice de restriction des libertés" soldée par une "chasse aux militants".



« Il y a au Sénégal 1062 détenus politiques. Il y a eu, y a quelques jours, 300 grévistes de la faim. Aujourd’hui, nous en avons une bonne cinquantaine. Et dans ce lot beaucoup ont été en réanimation et sont aujourd’hui dans une situation sanitaire critique. Pour certains d’entre eux, ils leur avaient été refusés le soin sous prétexte qu’ils avaient été en grève de faim… Il y a le cas de Ngagne Demba Touré, le célèbre jeune 24 ans exilé politique, mais derrière ce cas, il y a une quarantaine de jeunes recherchés et qui ont décidé de disparaître tranquillement. Il y a également cette chasse aux militants. Parce que nous avons appris, hier (dimanche) par des Sénégalais de la Diaspora qu’il y a une liste des citoyens sénégalais vivant dans la diaspora déposée à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass ( AIBD) pour qu'une fois que ces derniers y débarquent, qu’ils soient identifiés et arrêtés », a pesté Biram Souleye Diop.



Le parlementaire a demandé aux « Sénégalais de ne jamais cesser, d’essayer, d’exercer les libertés démocratiques. Il faut écrire, demander des autorisations de marcher. Il faut informer la société internationale, la communauté internationale. Il faut continuer ces activités-là, pour nous permettre de récupérer toutes ces portions de liberté démocratique qui nous ont été confisquées. Tout ce qui est en train d’être organisé aujourd’hui au Sénégal, est en train d’être organisé autour de la prochaine élection Présidentielle».



Occasion saisie par le député de l'opposition pour réitérer la candidature de Sonko, actuellement dans les liens de la détention. « C’est l’occasion de dire que Ousmane Sonko reste, restera et est le candidat unique du parti Pastef. Mais il est important que l'on sache que pour y aller, nous avons besoin de poser la question d’un accès transparent et uniforme au fichier électoral. Nous avons besoin que la question de la transparence du vote, avec la désignation d’une autorité impartiale soit définitivement réglée ».



Pour Biram Souleye Diop, le ministre de l'Intérieur (Antoine Felix Diome) ne peut pas de manière impartiale être celui qui organise la prochaine élection présidentielle.



Le membre de Pastef Les Patriotes est aussi revenu sur la question migratoire avec ce qui se passe à Fass Boye, un village de pêcheurs situé dans la région de Thiès, qui a perdu ses fils alors qu'ils tentaient de regagner l'Espagne par la mer. « Nous avons été hier (dimanche) à Fass Boye, pour présenter les condoléances. Le constat général est que les jeunes ont pris la mer pour aller chercher un meilleur vivre…Ce qui s’est passé à Fass Boye est une question de responsabilité de l’Etat. Et nous demandons sur ça, la libération de tous les jeunes qui ont été arrêtés. La libération de tous les détenus politiques. La situation de la vie des Sénégalais, on nous hôte la liberté de vivre, parce qu’il n’y a pas d’emploi, l’agriculture n’est pas soutenue », a-t-il déploré.