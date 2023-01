Situation politique et gouvernance : Abdoul Mbaye demande l’intervention de Wade et Diouf

L’ancien Premier ministre de Macky Sall, Abdoul Mbaye a parlé de son inquiétude sur la situation politique et la gouvernance du pays. Il a demandé aux anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade à s’exprimer « dans le souci de contribuer à éloigner notre Nation de la zone de turbulence ».



« Nous avons au Sénégal deux anciens présidents de notre République. Il est l’heure pour eux de s’exprimer sur la situation politique et la gouvernance du pays dans le souci de contribuer à éloigner notre Nation de la zone de turbulence dans laquelle elle pourrait s’engouffrer », a twitté M. Mbaye.