Situation politique : la cinéaste Mati Diop se dit solidaire au peuple sénégalais

"Je suis solidaire des Sénégalais qui se battent pour la démocratie et la justice", c'est en ce mots que la réalisatrice franco-sénégalaise s'est exprimée sur la situation politique Sénégalaise. La fille de Wasis Diop n'en est pas moins sensible sur la situation de son pays d'origine, en recevant sa récompense à Berlin.

Avant d'ajouter : " Cease the Fire » : « Cessez le feu » à Gaza, mais aussi en Ukraine.



La cinéaste a profité de cette tribune pour se prononcer, d'abord sur la situation de son pays d'origine ensuite sur celle de la Palestine et de l'Ukraine.