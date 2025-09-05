Six transporteurs sénégalais enlevés au Mali : l’Union des Routiers lance un appel pressant aux autorités

L’Union des Routiers du Sénégal (URS) a annoncé, ce vendredi, l’enlèvement de six transporteurs sénégalais au Mali, imputé à des groupes armés djihadistes. Dans le communiqué parvenu à PressAfrik, l’organisation professionnelle exprime sa « profonde inquiétude » face à cette situation qui touche directement ses membres.



« Ces travailleurs, engagés dans leurs activités de transport transfrontalier, contribuaient quotidiennement aux échanges entre nos pays frères. Leur enlèvement constitue non seulement une atteinte grave à leur sécurité et à celle de leurs familles, mais aussi une menace pour la libre circulation et le commerce dans la sous-région », souligne l’URS.





L’organisation appelle les autorités sénégalaises et maliennes, ainsi que les instances régionales et internationales, à agir rapidement pour obtenir la libération des otages. Elle rappelle que les acteurs routiers « sont en première ligne de l’intégration africaine et ne doivent en aucun cas être pris pour cibles dans ces conflits ».





L’URS dit suivre de près l’évolution de la situation et promet de tenir l’opinion nationale informée. En attendant, elle exprime toute sa solidarité et sa compassion aux familles des disparus.

