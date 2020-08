Smaïl Chergui de l'UA: «Les coups d'État doivent être bannis d'Afrique»

« Nous condamnons et appelons à des sanctions », c'est ainsi que l'Union africaine réagit au coup d'État militaire qui vient d'avoir lieu au Mali. Surtout, l'Union africaine lance un appel pressant pour la libération du président déchu Ibrahim Boubacar Keita et des membres de son gouvernement. L'Algérien Smaïl Chergui est le commissaire Paix et Sécurité de l'UA. En toute urgence, il vient de réunir le Conseil Paix et Sécurité de l'organisation panafricaine.