Sn-Hlm : le nouveau DG annonce un détournement de 70 millions de F CFA

Cinq mois après, l'audit interne déclenché par la nouvelle équipe, a donné ses premiers résultats et a mis en cause les pratiques qui ont coulé la Sn-Hlm entre de 2020 à 2023. Selon le nouveau directeur général, Bassirou Kébé, qui faisait face à la presse Mercredi, la Sn Hlm a été victime d'un carnage financier. « Contrairement à ce qui nous a été dit lors de la passation de service, nous avons trouvé une situation catastrophique à la Sn-Him. Tous les compartiments de la boîte étaient touchés. Que ce soit la trésorerie et la gestion, l'audit, nous a permis de savoir comment marchait la Sn-Hlm et comment se faisait les passations de marché », a-t-il fait savoir.



Le successeur de Mamadou Sy Mbengue a également notifié des beaucoup de dysfonctionnements dans la gestion de cette entreprise parapublique. « Un endettement pas justifié ou ne correspondant pas à la capacité de production qui pourrait permettre de couvrir ses charges, des injustices criantes dans la manière de gérer les ressources de la boîte, des clients roulés dans la farine, une mauvaise gestion et des procédures irrégulières, des magouilles et de la corruption », a déploré Bassirou Kébé.



Poursuivant, il ajoute : « L'audit a révélé un détournement de 700 millions de F CFA et 12 milliards de dettes. J'ai transmis les conclusions de l'audit interne aux autorités compétentes. J'ai une stratégie pour le remboursement total. Mais la plupart des clients ne veulent pas entendre de remboursement et réclament du foncier comme convenu jusque-là avec la Sn-Him. Donc il faut tout de suite mettre en place de nouveaux projets pour satisfaire les exigences des clients victimes d'agissements des anciennes responsables de la Sn-Hlm », a déclaré le directeur général de la Sn-Hlm.