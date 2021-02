Sochaux: Omar Daff testé positif au coronavirus

Le coach du Fc Sochaux Omar Daf est touché par la Covid-19, après les contaminations d’Alan Virginius et d’une bonne partie de son staff (Stéphane Mangione, Gérard Gnanhouan et Antoine Helterlin) ont été testés positifs. Selon le site L'Est Républicain qui donne la nouvelle, le Sénégalais a pris connaissance de son test positif "mardi soir suite au dépistage de sécurité ajouté dans la journée".



La même source d'indiquer que Daf ne sait pas encore s’il est sujet au fameux variant anglais qui a touché une grande partie de l’effectif de Chambly depuis plusieurs semaines et a bien fait irruption de manière significative à Montbéliard. Il est en revanche déjà rassuré par son état physique et ne ressent aucun symptôme typique, ni perte de goût, ni perte d’odorat, pas d’état fiévreux, à l’image de la plupart des cas déplorés au club.