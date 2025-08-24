Société civile : Matar Sall élu nouveau Coordonnateur de Forum Civil

Réseau social
Une assemblée élective tenue ce dimanche 24 août a marqué un tournant dans la gouvernance du Forum Civil, la filiale sénégalaise de Transparency International. Matar Sall, juriste et enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a été élu à la tête de l’organisation, succédant ainsi à Birahim Seck, qui quitte la structure après deux mandats.





Le Forum Civil connaît un changement significatif à sa tête avec l’élection de Matar Sall au poste de coordonnateur. Ce juriste, spécialiste du droit des médias et enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), apporte avec lui une expertise solide et une expérience de quinze (15) ans au sein de l’organisation.

Son élection intervient à l’issue d’une assemblée générale élective tenue ce dimanche 24 août, marquant ainsi le début d’un nouveau chapitre pour cette structure majeure de la société civile sénégalaise.
Aminata Diouf

Dimanche 24 Août 2025 - 14:56


