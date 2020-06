Société « sen sécurité » : les ex-travailleurs réclament leurs indemnités à Me Emmanuel Padonou

Les ex-travailleurs de la société « sen sécurité » réclament leurs indemnités à Me Emmanuel Padonou. Selon eux, l’avocat refuse de leur remettre leurs dues après avoir gagné le procès contre lui.



«Nous sommes là, aujourd’hui devant le cabinet de Me Emmanuel Padonou qui était chargé de notre dossier en tant qu'ex de la société ‘’Sen sécurité’’ qui, ont été licenciés il y a trois 3 ans. C’est lui qui était chargé de notre dossier. On nous a payés notre droit depuis 2018. Il refuse de nous payer notre argent. Nous avons tout fait, déposé des plaintes, mais jusqu'à présent rien à signaler. Pour le moment, ça, c’est une alerte pour la justice, pour l’Etat du Sénégal. Ils vont nous payer notre argent par A ou B », martèle Moustapha Sy.



La réaction de Me Emmanuel Padonoun n’a pas tardé. La robe noire nie toutes les accusions, et précise que les prestataires non aucune partie du procès. Et qu’ils ne peuvent bénéficier au retour de l’argent, livre walf radio.