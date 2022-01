Soham El Wardini après sa défaite : "Je félicite mon fils Barthélémy Dias"

« Le dimanche 23 janvier 2022, les Sénégalais se sont acquittés de leur devoir civique en élisant les maires et présidents de conseil dans plus de 500 collectivités territoriales du pays. A Dakar, les urnes ont parlé et le résultat qui en est sorti n’est pas celui que j’espérais. C’est le jeu démocratique, je l’accepte en toute humilité », a-t-elle écrit sur sa page Facebook.



Soham El Wardini de poursuivre: « je félicite mon fils Barthelemy DIAS pour sa victoire et lui souhaite plein succès dans sa nouvelle mission en qualité de maire de la Ville de Dakar ».



Par la même occasion, elle remercie « toutes celles et tous ceux qui ont voté pour moi. Je leur exprime ma profonde gratitude. A toutes ces électrices et tous ces électeurs je leur dis, être votre candidate a été un honneur et un privilège pour moi ».



Elle adresse ses remerciement " à toute l’équipe qui m’a accompagnée pendant ces semaines de campagne. Je suis fière de chacune et de chacun d’entre vous et vous dis merci du fond du cœur". De même qu': « à l’Union citoyenne Bunt-bi de m’avoir donné l’opportunité d’aller à la rencontre des dakaroises et des dakarois et de leur présenter mon bilan».



Mme El Wardini informe: « Pour ma part, ma responsabilité en tant que citoyen est de continuer à aimer Dakar, de continuer, d’une autre façon, à participer au développement de notre belle ville».