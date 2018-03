Soirée de levée de fonds: La Fondation Gorgui Sy Dieng collecte plus de 500.000 $ soit environ 260 millions F cfa pour ses projets au Sénégal

En collaboration avec Matter, un organisme basé à Minnesota, qui a pour mission d’aider les personnes vulnérables et qui n’ont pas accès à la santé, le deuxième événement annuel de la fondation Gorgui Sy Dieng a eu lieu.



Avec plus de 200 participants, notamment les coéquipiers du pivot des Minnesota Timberwolves, Karl Anthony-Towns, Jamal Crawford, Andrew Wiggins entre autres, l’événement a permis de collecter plus de 500.000 $ soit environ 260 millions de F cfa.



Cette somme permettra de financer des projets hospitaliers et agricoles au Sénégal. « J’ai toujours eu à l’esprit qu’un jour, lorsque j’en aurai l’opportunité, j’aiderai mon pays », a déclaré Gorgui Sy Dieng, fondateur de la Fondation Gorgui Sy Dieng.



Le joueur du Minnesota Timberwolves est en train de faire un travail remarquable pour aider les populations qui n’ont pas les moyens et l’accès à la santé.



Pour rappel en 2017, le lion a offert plusieurs dons de médicaments ainsi que des équipements médicaux aux structures sanitaires du pays, dont sept (7) machines d’hémodialyses à l’Hôpital principal.



Quenton Marty, président de MATTER, a affirmé que: «MATTER a le privilège de poursuivre sa collaboration avec Gorgui et sa fondation pour élargir l’accès à la santé dans son pays natal, le Sénégal. C’est satisfaisant pour ceux d’entre nous à MATTER qui participent au travail incroyable que fait Gorgui! »



Source: wiwsport.com