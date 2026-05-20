Création d'entreprises : 24 449 nouvelles immatriculations au NINEA au 1er trimestre 2026

Selon le Bulletin trimestriel publié ce mercredi 20 mai 2026 par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), le Répertoire national des Entreprises et Associations (RNEA) a enregistré 24 449 nouvelles immatriculations au NINEA au premier trimestre 2026.







Ce résultat traduit une baisse de régime de 8,4 % par rapport au trimestre précédent, qui avait comptabilisé 26 685 créations. Le repli est encore plus prononcé en glissement annuel, affichant une baisse de 13,9 % comparativement au premier trimestre 2025.







Malgré cette baisse globale, le profil des nouvelles entités reste structurellement inchangé, largement porté par l'entrepreneuriat individuel et les structures de taille modeste. Les entreprises individuelles écrasent le paysage économique en représentant à elles seules la majorité écrasante des nouvelles immatriculations, suivies par les Groupements d’Intérêt Économique (GIE). Pour leur part, les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) et les Sociétés Unipersonnelles à Responsabilité Limitée (SUARL) ferment la marche avec des proportions plus réduites.

