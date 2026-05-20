Indice des BTP : Le génie civil grimpe de +1,7 % tandis que les travaux spécialisés chutent de 2,6 %

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a publié ce mercredi 20 mai 2026 l'Indice des coûts de construction, révélant une progression globale de 0,4 % des coûts dans le secteur des Bâtiments et Travaux Publics (BTP) au premier trimestre 2026, par rapport au trimestre précédent.







Cette tendance à la hausse est principalement portée par le renchérissement des coûts de construction des ouvrages de génie civil, qui enregistrent une augmentation de 1,7 % sur la période sous revue.







Cette progression du génie civil est néanmoins atténuée par une baisse des coûts constatée dans les autres segments du secteur. Les coûts de construction des bâtiments affichent un repli de 0,3 %, tandis que les coûts liés aux travaux spécialisés connaissent une contraction plus marquée de 2,6 %. L'ANSD fixe la prochaine parution des données sectorielles au 14 juin 2026.

