Somalie: face à la sécheresse, la situation humanitaire se détériore dangereusement

Les Somaliens étaient déjà affectés par des décennies de conflit, des invasions récurrentes de criquets pèlerins ou encore la pandémie de Covid-19… Désormais la sécheresse et les pénuries d’eau aggravent encore plus la situation dans le pays.



L’agence humanitaire de l’ONU ainsi que celle en charge de l’alimentation et de l’agriculture ont toutes les deux alertées sur la menace d’une aggravation rapide de la sécheresse. Alors que près de 2,3 millions de personnes souffrent déjà des pénuries d’eau selon l’Ocha.



« En novembre on s’attendait à voir le début de la saison des pluies, mais elle n’a toujours pas commencé. Ce qui veut dire que les somaliens vont louper une quatrième saison des pluies consécutive. La situation est critique, alerte Ian Ridley, le chef du bureau humanitaire de l'ONU. Au total, on estime que près de 100 000 personnes ont déjà fui leur foyer pour trouver de l’eau, que ce soit pour leur propre consommation ou pour leur bétail. »