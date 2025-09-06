Somalie: le groupe al-Shebab revendique une attaque contre des soldats américains révélant leur présence dans le pays

C’est sur les réseaux sociaux qu’Africom a annoncé la nouvelle : « Les États-Unis et leurs partenaires ont essuyé des tirs indirects près de Kismayo », peut-on lire sur le réseau social. L’opération américaine, ne donne aucun détail sur les circonstances de cette attaque.
Dans sa revendication, al-Shebab affirme avoir mené cet assaut en solidarité avec le peuple palestinien. Par son communiqué, le groupe terroriste « révèle surtout la présence des forces américaines » sur le territoire somalien, explique Guled Ahmed, chercheur pour l’Institut Moyen-Orient.
Depuis plus de 10 ans, les États-Unis forment à Kismayo l’unité Danab, soit les forces spéciales somaliennes. « Mais des opérations peuvent aussi être menées depuis cette base, avec le moins de soldats américains possible, explique une source sécuritaire dans la région. Le partenariat en formation justifiera toujours leur présence », conclut-elle.
Cette attaque intervient quelques jours après la visite, en Somalie, du nouveau commandant d’Africom, le général Dagvin Anderson. À Mogadiscio, il a rappelé l’importance de la Somalie comme « carrefour stratégique mondial », et le soutien indéfectible des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme.
