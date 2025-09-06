Somalie: le groupe al-Shebab revendique une attaque contre des soldats américains révélant leur présence dans le pays

En Somalie, le groupe terroriste al-Shebab a mené jeudi une attaque contre une base militaire près de l’aéroport de Kismayo, ville portuaire du sud du pays. Selon le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (Africom) qui a annoncé l’événement, aucun mort n’est à déplorer. Cette attaque intervient juste après la visite du nouveau commandant d’Africom à Mogadiscio et révèle surtout la présence de troupes américaines sur place.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">